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ЄС та Британія поновлять переговори про торговельну угоду

Четвер 22 жовтня 2020 15:47
ЄС та Британія поновлять переговори про торговельну угоду
Фото: прапори Великої Британії та ЄС (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 22 жовтня, Велика Британія та Євросоюз відновлюють перемовини про нову торговельну угоду. Однак Лондон з минулої п’ятниці не бажав повертатися до них через позицію ЄС.

Про це повідомляє Euractiv.

Таким чином, у спільному документі передбачається, що головний перемовник від Британії Девід Фрост і його брюссельський колега Мішель Барньє проведуть новий раунд перемовин уже найближчими днями. Кінцева дата для підписання нової торговельної угоди між ними є кінець жовтня цього року.

"Переговори будуть проходити за всіма столами переговорів одночасно. Якщо обидві сторони не домовляться про інше, переговори будуть проходити щодня, включаючи вихідні", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 16 жовтня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна готова вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.

Також раніше Євросоюз офіційно повідомив Британію про порушення нею угоди про Brexit після того, як Палата громад британського парламенту остаточно підтримала законопроект про внутрішній ринок.

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