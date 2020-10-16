Британія готова залишити ЄС без торговельної угоди, - Джонсон

Фото: Борис Джонсон (wikipedia.org MoD Crown)

Сьогодні, 16 жовтня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна готова вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю. В Євросоюзі все ще готуються до нового раунду торгівельних перемовин наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Джонсона, Brexit може відбутися без торгівельної угоди, оскільки Європейський Союз відмовився вести серйозні переговори. Він додав, що якщо Брюссель не змінить курс, то угоди не буде.

"Я дійшов висновку, що нам слід підготуватися до 1 січня з домовленостями, які більше нагадують австралійські, засновані на простих принципах глобальної вільної торгівлі", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, на саміті щодо Brexit у четвер між ЄС та Британією Брюссель висунув ультиматум, заявивши, що стурбований відсутністю прогресу та закликав Лондон поступитися ключовими суперечливими моментами або готуватися до виходу без угоди з 1 січня.

Також раніше Євросоюз офіційно повідомив Британію про порушення нею угоди про Brexit після того, як Палата громад британського парламенту остаточно підтримала законопроект про внутрішній ринок.

Крім того, в Єврокомісії заявили, що спроби Британії дати угоди нову інтерпретацію підривають довіру між сторонами.