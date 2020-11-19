Британія і ЄС призупинили переговори щодо Brexit

Фото: прапори Великобританії і ЄС (РБК-Україна)

Представники Великобританії і Європейський союз тимчасово призупинили переговори щодо перехідного періоду Brexit. У одного з членів європейської делегації підтвердили зараження коронавірусом.

Про це повідомив дипломат ЄС з Brexit Мішель Барньє в Twitter.

"Один з учасників переговорів у моїй команді здав позитивний тест на COVID-19. Ми з Девідом Фростом (парламентер Британії за Brexit - ред.) вирішили на короткий час зупинити переговори на нашому рівні", - написав він.

При цьому Барньє додав, що команди перемовників продовжать свою роботу, повністю дотримуючись правил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія і Євросоюз відновлюють переговори про нову торгову угоду. Тоді в спільному документі зазначалося, що якщо сторони не прийдуть до загальної згоди по всіх питаннях, то переговори будуть проходити щодня, включаючи вихідні.

Крім того, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що його країна готова вийти з єдиного ринку і митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.