ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро, - СМИ

Министры иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов для Украины и пополнению собственных запасов. На эти меры планируется выделить 2 млрд евро.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатов, передает РБК-Украина .

По словам дипломатов, министры иностранных дел и обороны на встрече в Брюсселе согласовали многоплановую инициативу, направленную на предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев и пополнение собственных запасов боеприпасов.

РБК-Украина сообщало, что министры иностранных дел стран ЕС сегодня должны подписать план по поставке боеприпасов для Украины.

Кроме того, в ЕС обсуждают выделение 500 млн евро на производство снарядов для нужд Украины.

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