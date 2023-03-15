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ЕС может выделить 500 млн евро на производство боеприпасов для Украины

Новина українською →
Среда 15 марта 2023 21:42
ЕС может выделить 500 млн евро на производство боеприпасов для Украины Фото: ЕС может выделить 500 млн евро на производство боеприпасов для Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Евросоюз может выделить 500 млн. евро на производство боеприпасов калибра 155 мм для дальнейшей передачи их Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрид Макгиннес.

"Потенциал промышленности ЕС по производству боеприпасов калибра 155 мм остается значительным и его необходимо раскрыть", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сейчас рассматриваются все варианты, включая использование бюджета ЕС, если это потребуется.

"В частности, недавно мы вынесли на обсуждение акт об укреплении европейской оборонной промышленности за счет общих закупок. Согласно ему в краткосрочной перспективе 500 млн евро могут быть использованы для ускорения производства необходимых снарядов", - пояснила Макгиннес.

Еврокомиссия также готова принять меры по привлечению средств частных компаний с целью увеличения объема производства боеприпасов.

Напомним, что Словакия намерена вдвое увеличить производство боеприпасов.

Государственный концерн "Укроборонпром" приступил к производству 125-мм снарядов для танковой пушки. Производство развернуто в тесном партнерстве со страной НАТО за границей.

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