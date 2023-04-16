Министр агрополитики обсудит экспорт зерна с коллегами из Польши, Румынии и Словакии

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский анонсировал переговоры со своими коллегами из Польши, Румынии и Словакии по экспорту украинской агропродукции.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .

По его словам, переговоры с Польшей начнутся завтра. Первое, что он будет обсуждать, это возобновление транзита через Польшу украинской агропродукции.

"Они в принципе не останавливались и даже сегодня мы какие-то вещи ожидали от них. Поэтому завтра мы встречаемся с обеда в Варшаве и всех будем информировать", - сказал он.

Кроме того, на следующей неделе состоятся переговоры с аграрными министрами Румынии и Словакии.