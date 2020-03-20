У "ДНР" від свинячого грипу померло 40 осіб, - представник омбудсмена

Ілюстративне фото (УНІАН)

В окупованих районах критична ситуація з інфекційними захворюваннями

На окупованій частині Донецької області від свинячого грипу померло 40 осіб. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Санітарна блокада: як непідконтрольний Донбас закривають на карантин".

За словами представника омбудсмена на Донбасі Павла Лисянського, в самопроголошеній "Донецькій народній республіці" критична ситуація з інфекційними захворюваннями.

"У всьому світі коронавірус, а там "головний санітарний лікар" заявив, що у них проблема зі свинячим грипом - померло 40 осіб", - уточнив Лисянський.

Зазначимо, цього тижня з заявою про 43 померлих від свинячого грипу виступив не "головний санітарний лікар", а так званий "міністр охорони здоров'я ДНР" Ольга Долгошапко. За її словами, грип А (H1N1) був "офіційно підтверджений" у хворих жителів окупованих районів.

Нагадаємо, правозахисники відзначають, що карантин в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть ввести з наступного тижня.

При цьому, за даними української сторони, на окупованих територіях досі немає тестів для виявлення коронавірусу. Також підкреслюється, що "ЛДНР" не готові до майбутньої епідемії.