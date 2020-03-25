Бойовики на Донбасі стріляли з БМП та заборонених Мінськом мінометів

Крім того, обстріляли ділянку розведення Богданівка-Петрівське
Протягом минулої доби, 24 березня, на Донбасі бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено чотири обстріли, а саме:
Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
Вогнем у відповідь підрозділи Об’єднаних сил припинили збройні провокації.
Окрім цього, противник зі стрілецької зброї здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.
З початку цієї доби російські окупаційні війська обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки - з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, 23 березня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє українських військовослужбовців отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що бойовики на окупованому Донбасі перестали пропускати через КПВВ жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.