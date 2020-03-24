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Бойовики перестали пропускати жителів ОРДЛО на окуповану територію

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 15:56
Бойовики перестали пропускати жителів ОРДЛО на окуповану територію
Ілюстративне фото (УНІАН)

"ЛДНР" почали відмовляти у пропуску з 21 березня

Бойовики на окупованому Донбасі перестали пропускати через КПВВ жителів окремих районів Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що командувач Об'єднаних сил з початку дії обмежувальних заходів на КПВВ видав дозволи 429 особам. Однак з 21 березня фіксується припинення пропуску проросійськими збройними формуваннями.

"Бойовики відмовляли у в'їзді на тимчасово окуповану територію України без пояснення причин і повертали їх у так звану "сіру зону". За вказаний період прикордонники забезпечили повернення на контрольовану територію України 29 таких осіб, серед яких були ті, хто мав документи щодо зареєстрованого місця проживання на тимчасово окупованій території", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, прикордонники відзначають, що окупаційна влада не гарантує пропуск громадян України, у яких є надзвичайна потреба в перетині лінії розмежування.

Нагадаємо, раніше представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський розповів РБК-Україна про те, що в самопроголошеній "Донецькій народній республіці" з початку року від свинячого грипу померло 40 осіб.

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Новини України ДонбасбойовикиКПВВ
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