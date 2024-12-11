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В ЕС также поднимали вопрос о снижении возраста мобилизации: что ответили в Кабмине Украины

Украина, Среда 11 декабря 2024 14:34
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В ЕС также поднимали вопрос о снижении возраста мобилизации: что ответили в Кабмине Украины Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине с 25 лет поднимался партнерами из Европейского Союза. Но в Украине нечем оснастить этих людей.

Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Этот вопрос задавался с точки зрения того, что действительно он есть в публичном дискурсе. Но я и рада, что этот вопрос задается, потому что у нас есть очень очевидный ответ. Мы не можем принять эту критику, поскольку нет системы планирования, тренировки и оснащение украинских бригад", - сказала Стефанишина.

По ее словам, в условиях, когда такого планирования нет со стороны союзников, нельзя такую неспособность переводить на мобилизационный возраст в Украине.

"Поэтому дискуссию провели. Я вижу, что ЕС может сыграть большую роль в тренировке украинских военных", - сказала она и добавила, что подготовку прошли 60 тысяч украинцев.

Мобилизация 18-летних

Напомним, в апреле 2024 года был принят закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Украина должна одобрить "трудные решения" по мобилизации. По его мнению, такое решение будет критически важно потому, что "даже с деньгами, даже с боеприпасами, на фронте должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии".

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, нужно сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для использования этой техники. "Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат", - сказал он.

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