У ЄС також порушували питання про зниження віку мобілізації: що відповіли в уряді України

Питання про зниження мобілізаційного віку в Україні з 25 років підіймалося партнерами з Європейського Союзу. Але в Україні нема чим оснастити цих людей.

Про це сказала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

"Це питання задавалося з точки зору того, що дійсно воно є в публічному дискурсі. Але я і рада, що це питання задається, тому що в нас є дуже очевидна відповідь. Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає системи планування, тренування і оснащення українських бригад", - сказала Стефанішина.

За її словами, в умовах, коли такого планування немає з боку союзників, не можна таку неспроможність перекладати на мобілізаційний вік в Україні.

"Тому так дискусію провели. Я бачу, що ЄС може відіграти велику роль в тренуванні українських військових", - сказала вона та додала, що підготовку пройшли 60 тисяч українців.

Мобілізація 18-річних

Нагадаємо, у квітні 2024 року було ухвалено закон щодо зниження віку для мобілізації з 27 до 25 років.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації. На його думку, таке рішення буде критично важливим тому, що "навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії".

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, потрібно зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. "Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів", - сказав він.