Зеленский о приостановке помощи через USAID: ключевое поручил делать за внутренние средства

В Украине ключевые гуманитарные программы будут работать за внутренние средства. Это вынужденный шаг после того, как США остановили финансирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что вице-премьер - министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба и заместитель руководителя ОП Виктор Микита докладывали ему о критически важных программах, которые перестали финансироваться за счет США.



"Некоторые ключевые вещи я уже поручил делать за внутренние наши средства, а также говорить с европейцами", - отметил Зеленский.

По словам президента, часть программ, которые перестали работать, касаются распределенной генерации, а также устойчивости для украинских общин, для городов и сел.

Также важными являются ветеранские проекты - ветеранские хабы, линии поддержки, помощь в создании собственных бизнесов ветеранами.

Еще одни важные программы, как добавил Зеленский, касались пунктов пропуска на границе. Их строили во взаимодействии с партнерами. Современные пункты пропуска необходимы, чтобы экономическая активность была быстрее, а работа таможенников - более прозрачной.

Президент уточнил, что есть вопросы и по линии Министерства здравоохранения, а также в отрасли кибербезопасности. Всем этим сейчас занимаются власти.

"Поручил также продолжать аудит приостановленных направлений помощи от Соединенных Штатов Америки, и именно на гуманитарных направлениях, на безопасности и социальных должно быть больше нашей и европейской активности. Чтобы сейчас, пока идет наработка новой американской политики, мы поддержали людей", - отметил Зеленский.