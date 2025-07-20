ЕС и Иран могут провести ядерные переговоры уже на следующей неделе, - СМИ

Иран, Великобритания, Франция и Германия могут провести новый раунд переговоров по ядерной программе Тегерана уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Точная дата и место встречи пока согласовываются. Перспектива возобновления диалога появилась после жестких предупреждений со стороны европейских стран.

Представители E3 (Великобритания, Франция, Германия) заявили, что могут активировать механизм восстановления санкций ООН против Ирана, если переговоры не будут возобновлены до конца августа или они не дадут конкретного результата.

Как известно, эти страны являются сторонами ядерной сделки 2015 года, заключенной между Ираном, США, Китаем, Россией и ЕС.

Она предусматривала снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

В 2018 году США вышли из этой сделки, после чего напряжение вокруг ядерного вопроса только росло.

Напряженность после атак США

Новая волна дипломатической активности началась после первого за долгое время телефонного разговора глав МИД E3 и главы дипломатии ЕС с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи.

Контакт состоялся на фоне напряженности после атак США и Израиля на иранские ядерные объекты.

По словам Аракчи, Запад должен "отказаться от политики давления и шантажа" и "вести себя ответственно". Тегеран, со своей стороны, настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Перед началом воздушной войны между Израилем и Ираном Тегеран и Вашингтон уже провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана.

Но стороны не смогли преодолеть ключевые противоречия - в частности по обогащению урана, которое Запад требует свести к нулю.