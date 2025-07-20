ЄС та Іран можуть провести ядерні переговори вже наступного тижня, - ЗМІ

Іран, Велика Британія, Франція та Німеччина можуть провести новий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Точна дата та місце зустрічі наразі узгоджуються. Перспектива відновлення діалогу з’явилася після жорстких попереджень з боку європейських країн.

Представники E3 (Велика Британія, Франція, Німеччина) заявили, що можуть активувати механізм відновлення санкцій ООН проти Ірану, якщо перемовини не буде відновлено до кінця серпня або вони не дадуть конкретного результату.

Як відомо, ці країни є сторонами ядерної угоди 2015 року, укладеної між Іраном, США, Китаєм, Росією та ЄС.

Вона передбачала зняття санкцій в обмін на обмеження іранської ядерної програми.

У 2018 році США вийшли з цієї угоди, після чого напруга навколо ядерного питання лише зростала.

Напруженність після атак США

Нова хвиля дипломатичної активності почалася після першої за довгий час телефонної розмови глав МЗС E3 та голови дипломатії ЄС з іранським міністром закордонних справ Аббасом Аракчі.

Контакт відбувся на тлі напруженості після атак США та Ізраїлю на іранські ядерні об’єкти.

За словами Аракчі, Захід повинен "відмовитись від політики тиску й шантажу" і "поводитися відповідально". Тегеран, зі свого боку, наполягає, що його ядерна програма має виключно мирний характер.

Перед початком повітряної війни між Ізраїлем та Іраном Тегеран і Вашингтон уже провели п’ять раундів непрямих перемовин за посередництва Оману.

Але сторони не змогли подолати ключові суперечності - зокрема щодо збагачення урану, яке Захід вимагає звести до нуля.