ЄС та Іран можуть провести ядерні переговори вже наступного тижня, - ЗМІ
Іран, Велика Британія, Франція та Німеччина можуть провести новий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана вже наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Точна дата та місце зустрічі наразі узгоджуються. Перспектива відновлення діалогу з’явилася після жорстких попереджень з боку європейських країн.
Представники E3 (Велика Британія, Франція, Німеччина) заявили, що можуть активувати механізм відновлення санкцій ООН проти Ірану, якщо перемовини не буде відновлено до кінця серпня або вони не дадуть конкретного результату.
Як відомо, ці країни є сторонами ядерної угоди 2015 року, укладеної між Іраном, США, Китаєм, Росією та ЄС.
Вона передбачала зняття санкцій в обмін на обмеження іранської ядерної програми.
У 2018 році США вийшли з цієї угоди, після чого напруга навколо ядерного питання лише зростала.
Напруженність після атак США
Нова хвиля дипломатичної активності почалася після першої за довгий час телефонної розмови глав МЗС E3 та голови дипломатії ЄС з іранським міністром закордонних справ Аббасом Аракчі.
Контакт відбувся на тлі напруженості після атак США та Ізраїлю на іранські ядерні об’єкти.
За словами Аракчі, Захід повинен "відмовитись від політики тиску й шантажу" і "поводитися відповідально". Тегеран, зі свого боку, наполягає, що його ядерна програма має виключно мирний характер.
Перед початком повітряної війни між Ізраїлем та Іраном Тегеран і Вашингтон уже провели п’ять раундів непрямих перемовин за посередництва Оману.
Але сторони не змогли подолати ключові суперечності - зокрема щодо збагачення урану, яке Захід вимагає звести до нуля.
Переговори з Іраном
Сполучені Штати запропонували створити регіональний консорціум для збагачення урану за межами Ірану - цю ініціативу обговорювали спецпредставник президента США Стів Віткофф та іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі. Проте Іран відмовився від такої пропозиції.
Тим часом президент Франції Еммануель Макрон анонсував комплексний дипломатичний план, який його країна розробляє разом із Великою Британією та Німеччиною. Він охоплює не лише ядерну, а й балістичну програми Ірану.
Міністри закордонних справ трьох європейських країн заявили про готовність до подальших переговорів з Тегераном, але підкреслили, що участь США в дипломатії є обов’язковою.
Водночас президент США Дональд Трамп поставив Ірану двотижневий ультиматум для повернення за стіл переговорів. За цей час у Білому домі мають ухвалити рішення щодо можливого залучення Вашингтона в операцію Ізраїлю проти Ірану.
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