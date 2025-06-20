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Переговоры с Ираном: Европа выступает за дипломатию, но хочет участия США

Европа, Пятница 20 июня 2025 22:09
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Переговоры с Ираном: Европа выступает за дипломатию, но хочет участия США Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании заявили о готовности к дальнейшим переговорам с Ираном. Но при этом они настаивают на участии Соединенных Штатов в переговорном процессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание The Guardian.

По данным издания, министры не сообщили о каком-то ощутимом прогрессе в переговорах по итогам трехчасового разговора со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. Но они сделали краткие комментарии по ситуации:

  • Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция ожидает от Ирана продолжения переговоров с Соединенными Штатами и европейскими странами, чтобы решить ирано-израильский кризис.
  • Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Германия настаивает на участии США в переговорах. По его мнению, это важно для дальнейших переговоров и поиска путей решения конфликта на Ближнем Востоке.
  • Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми высказался аналогично, призвав Иран продолжить переговоры с США.

Барро также отметил, что Арагчи сообщил ему о готовности Ирана продолжать переговоры по ядерной программе и другим вопросам. Однако говорить о прогрессе еще рано.

Переговоры с Ираном: что известно

Отметим, президент Эммануэль Макрон 20 июня заявил, что Франция, Германия и Великобритания готовят для Ирана комплексное дипломатическое предложение. Оно коснется иранской ядерной и баллистической программы, а также "прокси"-сил Тегерана и его оружейных мощностей в целом.

Иран уже отклонил американское предложение о создании регионального консорциума по обогащению урана за пределами страны. Его 19 июня обсуждали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и иранский министр Арагчи. Однако США продолжают настаивать: запрет на обогащение урана Тегераном - "краеугольный камень" нового соглашения.

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