Запрет на "ядерку", баллистику и "прокси"-силы: что предложат Ирану на переговорах

Франция, Германия и Великобритания готовят для Ирана комплексное дипломатическое предложение, которое в теории должно остановить эскалацию с Израилем. Предложение коснется иранской ядерной и баллистической программы, а также "прокси"-сил Тегерана и его оружейных мощностей в целом.

Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство AFP .

Макрон анонсировал, что 20 июня министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро проведет в Женеве встречу со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. Барро передаст ему "полноценное дипломатическое и техническое предложение по переговорам".

"Иран должен продемонстрировать готовность присоединиться к переговорной площадке, которую мы предлагаем", - добавил Макрон.

Президент Франции рассказал, что возвращение к содержательным переговорам с Ираном охватывает четыре предложения для Тегерана:

Полное прекращение обогащения урана и возобновление работы МАГАТЭ с доступом ко всем иранским ядерным объектам.

Надзор за баллистической программой Ирана.

Прекращение финансирования Ираном "террористических группировок в регионе", то есть иранских "прокси"-сил (ХАМАС, "Хезболла", хуситы, проиранские шииты в Ираке и т.д.).

Освобождение Ираном "всех заложников" - имеются в виду иностранные граждане, заключенные иранским правительством.

"Никто не должен игнорировать риск, который представляет Иран, обладающий ядерным оружием", - отметил Макрон.

Президент Франции отметил, что вооруженная Исламская республика Иран - это "экзистенциальная угроза" для Израиля. В то же время он раскритиковал Израиль за масштабные удары, которые вышли за пределы атак на ядерную и баллистическую инфраструктуру. Макрон подчеркнул, что военными средствами нейтрализовать иранскую ядерную угрозу невозможно.

"Я считаю, что удары по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам и мирному населению должны быть немедленно прекращены. Ни одна цель не оправдывает этого", - добавил он.