В ЕС утверждают, что Россия ставит под угрозу ядерную безопасность и работу МАГАТЭ
В Европейском Союзе считают, что действия России в Украине представляют серьезную угрозу ядерной безопасности и мониторинговой работе миссий МАГАТЭ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление делегации ЕС на Совете управляющих МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности.
"ЕС и его государства-члены остаются глубоко обеспокоенными рисками для ядерной безопасности, вызванными незаконной военной агрессией России, захватом ею Запорожской атомной электростанции и интенсивными военными действиями вблизи украинских атомных электростанций", - говорится в заявлении.
В ЕС отмечают, что Россия своими действиями "ставит под серьезную угрозу ядерную безопасность, ротационную и мониторинговую работу МАГАТЭ".
Отмечается, что ЕС продолжает поддерживать ключевые миссии МАГАТЭ в Украине и подчеркивает важность соблюдения семи неотъемлемых столпов Генерального директора агентства по обеспечению ядерной безопасности во время вооруженного конфликта.
"Мы призываем Секретариат предоставить обновленную информацию о работе по рассмотрению проблем, связанных с ядерной безопасностью во время вооруженных конфликтов", - заявили в делегации.
Там напомнили, что это требовалось в резолюции по ядерной безопасности, принятой Генеральной конференцией МАГАТЭ в прошлом году.
Делегация Евросоюза отметила, что вопрос ядерной безопасности в Украине будет рассматриваться более детально.
Сообщается, что к заявлению присоединились Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Молдова.
Ситуация на ЗАЭС
Напомним, российские войска захватили Запорожскую атомную электростанцию в марте 2022 года. С тех пор крупнейшая в Украине и Европе АЭС находится под контролем оккупантов.
Россия превратила станцию и прилегающую территорию в военную базу, разместив там технику и личный состав. Это создает риск провокаций и повышает опасность ядерного инцидента.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о критической ситуации и необходимости обеспечения безопасности персонала и ядерных материалов.
А 31 августа стало известно, что специалисты МАГАТЭ не могут попасть к новой дамбе на канале одного из прудов-охладителей Запорожской АЭС. Российские захватчики не пропускают экспертов.