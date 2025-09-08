ua en ru
В ЕС утверждают, что Россия ставит под угрозу ядерную безопасность и работу МАГАТЭ

Понедельник 08 сентября 2025 17:13
В ЕС утверждают, что Россия ставит под угрозу ядерную безопасность и работу МАГАТЭ Фото: в ЕС утверждают, что Россия ставит под угрозу ядерную безопасность и работу МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Европейском Союзе считают, что действия России в Украине представляют серьезную угрозу ядерной безопасности и мониторинговой работе миссий МАГАТЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление делегации ЕС на Совете управляющих МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности.

"ЕС и его государства-члены остаются глубоко обеспокоенными рисками для ядерной безопасности, вызванными незаконной военной агрессией России, захватом ею Запорожской атомной электростанции и интенсивными военными действиями вблизи украинских атомных электростанций", - говорится в заявлении.

В ЕС отмечают, что Россия своими действиями "ставит под серьезную угрозу ядерную безопасность, ротационную и мониторинговую работу МАГАТЭ".

Отмечается, что ЕС продолжает поддерживать ключевые миссии МАГАТЭ в Украине и подчеркивает важность соблюдения семи неотъемлемых столпов Генерального директора агентства по обеспечению ядерной безопасности во время вооруженного конфликта.

"Мы призываем Секретариат предоставить обновленную информацию о работе по рассмотрению проблем, связанных с ядерной безопасностью во время вооруженных конфликтов", - заявили в делегации.

Там напомнили, что это требовалось в резолюции по ядерной безопасности, принятой Генеральной конференцией МАГАТЭ в прошлом году.

Делегация Евросоюза отметила, что вопрос ядерной безопасности в Украине будет рассматриваться более детально.

Сообщается, что к заявлению присоединились Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Молдова.

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, российские войска захватили Запорожскую атомную электростанцию в марте 2022 года. С тех пор крупнейшая в Украине и Европе АЭС находится под контролем оккупантов.

Россия превратила станцию и прилегающую территорию в военную базу, разместив там технику и личный состав. Это создает риск провокаций и повышает опасность ядерного инцидента.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о критической ситуации и необходимости обеспечения безопасности персонала и ядерных материалов.

А 31 августа стало известно, что специалисты МАГАТЭ не могут попасть к новой дамбе на канале одного из прудов-охладителей Запорожской АЭС. Российские захватчики не пропускают экспертов.

