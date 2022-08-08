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Німеччина пообіцяла Україні розблокувати 8 млрд євро допомоги від ЄС

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Київ, Понеділок 08 серпня 2022 16:21
Німеччина пообіцяла Україні розблокувати 8 млрд євро допомоги від ЄС Фото: Денис Шмигаль та Крістіан Лінднер провели онлайн-зустріч (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина пообіцяла допомогти Україні з розблокуванням макрофінансової допомоги у розмірі 8 млрд євро від Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Facebook.

Глава уряду провів онлайн-зустріч з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером. Останній пообіцяв допомогти Україні з отримання макрофіна.

Також Шмигаль нагадав, що Німеччина з перших днів війни надала значну фінансову допомогу Україні.

"Розраховуємо на тверду підтримку України й у співпраці з міжнародними партнерами. Зокрема, Німеччина підтримує розпочатий Україною процес відтермінування виплати боргів та започаткування нової спеціальної програми з МВФ", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Німеччині блокують надання Україні фінансової допомоги. Хоча рішення про надання було ухвалено на саміті ЄС ще наприкінці червня.

Президент Володимир Зеленський назвав блокування макрофіну для України "злочином і помилкою".

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