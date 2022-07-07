Європарламент підтримав виділення Україні першого траншу на 1 млрд євро
Європейський парламент підтримав надання Україні європейської макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів.
Повідомляється, що Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії щодо виділення першого траншу макрофінансової допомоги Україні для забезпечення бюджетних потреб.
В українському Мінфіні зазначають, що рішення було ухвалено у безпрецедентно короткий термін. Його ще має підтримати Рада ЄС, після чого воно набуде чинності.
Кошти буде спрямовано також на забезпечення фінансової стабільності в Україні.
Зазначимо, це перший транш з погодженого пакету у розмірі 9 млрд євро на витрати у соціальній сфері.
Крім того, днями Україна отримала німецький грант на 1 млрд євро.
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