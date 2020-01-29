ЄС може зняти санкції з Пшонки, Арбузова та Клименка, - журналіст

Європейський Союз може виключити зі свого санкційного списку колишнього прем'єр-міністра України Сергія Арбузова, колишнього міністра з питань доходів Олександра Клименка, колишнього генерального прокурора Віктора Пшонку та його сина Артема. Про це повідомив в Twitter журналіст Рікард Йозвяк.

Також раніше стало відомо, що санкції можуть зняти з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького і Олександра Януковича, сина колишнього президента України.

"Можливо також, що колишнього прем'єр-міністра України Арбузова, колишнього міністра з питань доходів Клименка, колишнього генерального прокурора Пшонку та його сина Артема можуть виключити з того самого списку", - написав Джозвяк.

Нагадаємо, європейський суд анулював санкції проти Азарова, які були запроваджені рішенням Ради Євросоюзу від 5 травня 2015 року.

Також повідомлялося про скасування санкцій проти Януковича і його оточення. Обмеження були зняті з Олександра Януковича, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора Пшонки, Артема Пшонки та Андрія Клюєва.

Разом з тим, вчора Рада Європейського союзу офіційно внесла сім чоловік у списку санкцій осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Згідно з документом, до списку санкцій потрапили причетні до організації місцевих виборів 8 вересня 2019 року в незаконно аннексированном РФ Криму і Севастополі.