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Європейський суд зняв санкції з Азарова

Новини » Політика    20.12.2018 - 12:07
Європейський суд зняв санкції з Азарова
Фото: Микола Азаров (УНІАН)

Суд анулював рішення Ради ЄС щодо Азарова

Європейський суд анулював санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду від 19 грудня.

Зокрема, суд постановив анулювати санкції проти Азарова, які були введені рішенням Ради Євросоюзу від 5 травня 2015 року. Суд також зобов'язав Брюссель відшкодувати судові витрати адвокатам Азарова.

Нагадаємо, в січні 2016 року Європейський суд скасував заморожування активів Сергія Клюєва, екс-прем'єра Миколи Азарова і його сина Олексія, екс-віце-прем'єра Сергія Арбузова і екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Зазначимо, в серпні цього року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що справу колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова передано до суду.

"У нас новина. Пан Азаров вже пішов до суду за заочним засудженням, хоча нікого це вже не хвилює", - зазначив він.

Луценко також вважав, що справу про розстріли на Майдані, в організації яких підозрюють екс-президента Віктора Януковича і колишніх керівників МВС та СБУ, надійде до суду вже восени.

 

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