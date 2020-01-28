Єврорада опублікувала рішення про розширення санкцій проти Росії

Колаж РБК-Україна

Також ЄС ухвалив санкції стосовно окремих секторів російської економіки

Рада Європейського союзу офіційно внісла сім чоловік у списку санкцій осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Про це йдеться в опублікованому рішенні на сайті Європейської ради.

Згідно з документом, до списку санкцій потрапили причетні до організації місцевих виборів 8 вересня 2019 року незаконно аннексированном РФ Криму і Севастополі.

"Беручи участь у виборах, ці люди активно підтримували дії і проводили політику, яка підриває чи загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - йдеться у рішенні.

Також ЄС прийняв економічні санкції стосовно окремих секторів російської економіки, діють до 31 липня 2020 року і обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя, які діють до 23 червня 2020 року.

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, санкції поширюються на "т.в.о. губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, "голову Ради міністрів" Юрія Гоцанюка, заступник голови Законодавчих зборів" Севастополя Катерину Алтабаеву, "главу виборчкому" Севастополя Сергій Даниленко. Посади ще трьох людей поки встановити не вдалося.

Раніше РБК-Україна писало, що 28 січня Міністри країн-членів ЄС схвалили розширення списку санкцій осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Список санкцій тепер містить 177 осіб і 44 організації.