Стало відомо, хто потрапив під розширені санкції проти Росії

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Під санкції проти Росії потрапили кримські "чиновники"

Під розширені санкції проти Росії потрапили так звані "чиновники" окупованого Криму. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що Рада ЄС сьогодні вніс ще сім осіб до санкційного списку. Нові фігуранти списку сприяли чи брали участь в організації "виборів" в Криму.

За даними російських ЗМІ, санкції поширюються на "т.в.о. губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, "голову Ради міністрів" Юрія Гоцанюка, "заступника голови Законодавчих зборів" Севастополя Катерину Алтабаєву.

Крім того, під санкції потрапили "голова виборчкому" Севастополя Сергій Даниленко, а також ще три особи, посади яких поки встановити не вдалося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща наполягає на розширення санкцій ЄС через "вибори" в Криму. Зокрема, Варшава пропонувала внести сім осіб, відповідальних за їх проведення, до списку із забороною в'їзду до Євросоюзу і заморожуванням активів. Країни ЄС погодилися, але коли почався технічний процес імплементації, Кіпр заявив про свої застереження.