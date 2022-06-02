Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, - журналіст

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Рікарда Йозвяка у Twitter.

При цьому він додав, що зі списку обмежень прибрали персональні санкції щодо голови Російської православної церкви патріарха Кирила.

"Шостий пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії схвалено послами ЄС. Він має з'явитися у офіційному журналі ЄС завтра", - написав Йозвяк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина вимагає, щоб глава московської церкви патріарх Кирило, який підтримав "військову спецоперацію" Путіна в Україні, було виключено зі списку 6 пакетів санкцій ЄС проти Росії.

Також ми писали, що голови держав та урядів ЄС погодили запровадження ембарго у новому пакеті санкцій проти РФ. Обмеження стосуватимуться імпорту двох третіх російської нафти.

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