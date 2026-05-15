ЕС сбросил РФ с "газового трона" и вот кто претендует его занять

Европа смогла преодолеть зависимость от российского трубопроводного газа, однако теперь континент выбирает нового фаворита. Соединенные Штаты уверенно обходят Норвегию, которая ранее была ключевым партнером ЕС по энергобезопасности.

Белый дом сделал ставку на сжиженный природный газ и США активно строят заводы на побережье Мексиканского залива. Мощности растут ежемесячно, а Норвегия взамен полагается на старые трубопроводы, говорится в отчете IEEFA.

Американские терминалы сейчас обеспечивают две трети всего европейского импорта сжиженного газа. Аналитики IEEFA дают смелый прогноз: к 2028 году доля США на рынке ЕС может достичь 80 процентов.

Газ из РФ и планы ЕС

Ситуация с российским топливом остается неоднозначной. Поставки СПГ из РФ в Европу продолжают расти. Это происходит вопреки планам Брюсселя, ведь негативную роль играет блокирование Ормузского пролива.

Именно из-за войны Трампа в Иране импорт российского СПГ вырос на 16 процентов только за первый квартал. Сейчас эти показатели являются самыми высокими с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Европе просто приходится покупать газ оккупантов, ведь никто не предвидел боевые действия США и Ирана. Мгновенно найти альтернативу просто невозможно.

Ведущий аналитик IEEFA Ана Мария Яллер-Макаревич считает такую стратегию рискованной.

"СПГ стал ахиллесовой пятой европейской стратегии энергетической безопасности, оставив континент зависимым от высоких цен на газ и новых форм перебоев в поставках", - отмечает эксперт.

Она добавляет, что энергетический кризис 2026 года заставляет страны принимать новые правила игры.

"Энергетический кризис 2026 года показывает, что пока европейские страны решают полагаться на газ, они должны принять геополитические риски, которые с этим связаны", - отмечает Яллер-Макаревич.

Что надо делать прямо сейчас

Эксперты предлагают радикальное решение: надо меньше потреблять. Европа должна сократить спрос на газ на 14 процентов до 2030 года. Прежде всего это касается дорогого импорта.

Альтернативные шаги для стабилизации системы:

Массовое внедрение тепловых насосов в жилом секторе.

Ускорение перехода на возобновляемые источники энергии.

Оптимизация использования действующих терминалов.

IEEFA предупреждает о возможной ошибке в планировании. ЕС строит слишком много импортных терминалов. К 2030 году инфраструктуры может стать больше, чем требуется газа. Это приведет к простою мощностей и напрасным затратам миллиардов евро.