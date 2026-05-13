Импорт российского СПГ достиг рекордного уровня: кто в ЕС покупает больше всего

Несмотря на планы ЕС отказаться от российского газа до 2027 года, закупки сжиженного природного газа из России продолжают стремительно расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WELT .

По данным исследования американского аналитического центра IEEFA, в первом квартале 2026 года страны Евросоюза импортировали 6,9 млрд кубометров российского СПГ. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый высокий показатель с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Аналитики также зафиксировали дальнейший рост импорта в апреле - объемы закупок российского сжиженного газа увеличились на 17% в годовом измерении.

Сейчас Россия остается вторым крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС, несмотря на многолетние заявления Брюсселя о намерении постепенно отказаться от российских энергоносителей.

Больше всего российского сжиженного газа в первом квартале 2026 года закупила Франция. Также в список крупнейших импортеров попали Испания и Бельгия.

По данным Еврокомиссии, в 2025 году доля СПГ в общем импорте природного газа в ЕС составляла 45%, остальное поставлялось по трубопроводам.

Что касается общего импорта газа, то есть трубопроводного газа и СПГ вместе, то, по данным Европейской комиссии, в первом квартале крупнейшим поставщиком в ЕС осталась Норвегия с долей 31%, за ней следом идут США с долей импорта 28%. Далее следует Россия с долей 14%.

Энергетический эксперт IEEFA Ана Мария Яллер-Макаревич заявила, что ставка Европы на СПГ должна была обеспечить диверсификацию и энергетическую безопасность. Однако, по ее словам, война на Ближнем Востоке и зависимость от американского сжиженного газа показали слабые места этой стратегии.

По ее словам, сжиженный природный газ стал "ахиллесовой пятой европейской стратегии энергетической безопасности".