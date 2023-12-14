ЕС одобрил начало вступительных переговоров: как в Украине реагируют на историческое решение

Лидеры стран Европейского союза одобрили начало переговоров о вступлении Украины в блок. Это произошло на саммите Европейского совета, который проходит сегодня, 14 декабря, в Брюсселе.

Президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых отреагировал на столь важное для нашей страны решение.

"Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет", - подчеркнул он.

Он также поблагодарил всех, кто работал ради такого решения и помогал.

"Поздравляю каждого украинца и украинку. Поздравляю и всю Молдову, и тебя, Майя (президент Молдовы Майя Санду - ред.), лично. Историю творят те, кто не устает бороться за свободу", - добавил он.

Руководитель ОП Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал решение о начале вступительных переговоров с ЕС “большой победой”.

Он добавил, что для такого результата президент Владимир Зеленский и партнеры нашей страны провели колоссальную работу.

"Великолепная работа команды 24/7. Поздравляем украинцев, дружеский народ Молдовы. Двигаемся дальше. Слава Украине", - добавил он.

Премьер Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, реагируя на решение Евросовета, подчеркнул, что "история творится на наших глазах".

Глава правительства отметил, что таким решением ЕС высоко оценил реформы, которые наша страна сделала за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Европейской комиссии.

"Впереди непростой путь. Мы едины и готовы пройти его максимально быстро. Украина будет членом ЕС", - резюмировал он.

Спикер Рады Стефанчук

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук лаконично отреагировал на решение о вступительных переговорах.

"Мы это сделали! Мы возвращаемся в европейскую семью!" - написал он.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 14 декабря, лидеры стран Европейского союза в ходе саммита решили поддержать начало переговоров о вступлении Украины в блок.

Ранее была вероятность, что Венгрия наложит вето на такую инициативу, но этого так и не случилось. Журналисты пишут, что премьер Виктор Орбан покинул зал во время голосования.

Пока неизвестно, когда точно начнется сам процесс переговоров.