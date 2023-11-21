В ЕС ищут, как передать Украине российские активы: Мишель назвал один из вариантов

По его словам, Верховному представителю Европейской комиссии было поручено внести конкретное юридическое предложение после того, как можно использовать российские активы.

"В целом это сумма в 300 миллиардов евро в мире, из них 200 миллиардов евро в Европе, внутри ЕС. Наиболее реалистичное решение – использовать проценты от этих замороженных активов, и мы работаем на юридическом уровне, чтобы эти активы использовались для поддержки Украины", - сказал Мишель.

Стоит отметить, что сегодня премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина должна использовать активы РФ, которые заморозили западные партнеры, для своего восстановления.

Конфискация российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что наше государство вместе с партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе и государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны отправить на восстановление Украины. В настоящее время речь идет о почти 500 млн долларов.

По данным Bloomberg, в ЕС изучается процедура конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка, однако там столкнулись с юридическими препятствиями.

США готовы конфисковать активы РФ

Напомним, недавно госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Украине впервые передадут конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.

По его словам, деньги будут направлены в поддержку украинских ветеранов. Это первый шаг США по вопросу передачи Украине замороженных российских активов.

Больше о том, как Украине взыскать с России компенсацию – читайте в нашем материале.

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