ua en ru
Пт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ЕС все еще продолжаются дискуссии по использованию активов РФ, - представитель Еврокомиссии

Пятница 08 сентября 2023 10:40
UA EN RU
В ЕС все еще продолжаются дискуссии по использованию активов РФ, - представитель Еврокомиссии Фото: в ЕС все еще продолжаются дискуссии по использованию активов РФ (flick.com)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Левицкий

В настоящее время все еще продолжаются дискуссии с государствами-членами Европейского союза относительно способа использования российских активов в пользу Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит".

Ожидалось, что летом Еврокомиссия выйдет с официальным заявлением, в котором объяснит, как будет работать общеевропейский механизм использования российских активов. Однако впоследствии его представление было отложено на осень.

По словам официального представителя Еврокомиссии, пока все еще продолжаются дискуссии с государствами-членами ЕС о способе использования российских активов, но они продвигаются.

"Мы работаем с испанским председательством по изучению поэтапного подхода. Мы поддерживаем эти дискуссии общим неофициальным документом ЕК и Службы внешних дел ЕС, который мы подали на рассмотрение председательства в конце июля. Мы готовы представить юридическое предложение с учетом этих дискуссий", - рассказал он.

Конфискация активов РФ

Украина вместе с международными партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины. Речь идет о почти 500 млн долларов.

Среди прочего Bloomberg сообщает, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского Центрального банка.

Также недавно сообщалось, что Еврокомиссия в ближайшее время готова сделать юридически обоснованное предложение по использованию замороженных активов РФ, которое будет учитывать позиции государств-членов Евросоюза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Российская Федерация Евросоюз Война России против Украины
NEWS
Воинский учет женщин в Украине и запрет на выезд: ответы на главные вопросы
Воинский учет женщин в Украине и запрет на выезд: ответы на главные вопросы
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит