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У ЄС все ще тривають дискусії щодо використання активів РФ, - представник Єврокомісії

П'ятниця 08 вересня 2023 10:40
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У ЄС все ще тривають дискусії щодо використання активів РФ, - представник Єврокомісії Фото: у ЄС все ще тривають дискусії щодо використання активів РФ (flick.com)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Левицький

Наразі все ще тривають дискусії з державами-членами Європейського союзу щодо способу використання російських активів на користь України.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає".

Очікувалося, що влітку Єврокомісія вийде з офіційною заявою, в якій пояснить, як працюватиме загальноєвропейський механізм використання російських активів. Однак згодом його представлення було відкладено на осінь.

За словами офіційного представника Єврокомісії, наразі все ще тривають дискусії з державами-членами ЄС щодо способу використання російських активів, але вони просуваються.

"Ми працюємо з іспанським головуванням над вивченням поетапного підходу. Ми підтримуємо ці дискусії спільним неофіційним документом ЄК та Служби зовнішніх справ ЄС, який ми подали на розгляд головування наприкінці липня. Ми готові представити юридичну пропозицію з урахуванням цих дискусій", - розповів він.

Конфіскація активів РФ

Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, зокрема й державні, у країнах-союзниках. Ці кошти мають бути надіслані на відновлення України. Наразі йдеться про майже 500 млн доларів.

Серед іншого, Bloomberg повідомляє, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського Центрального банку.

Також нещодавно повідомлялося, що Єврокомісія найближчим часом готова зробити юридично обґрунтовану пропозицію щодо використання заморожених активів РФ, яка враховуватиме позиції держав-членів Євросоюзу.

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