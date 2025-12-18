RU

ЕС расширил санкции против "теневого флота" РФ, включив еще десятки судов

Фото: ЕС расширил санкции против "теневого флота" РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Евросовет ввел санкции в отношении 41 судна, которые входят в состав российского "теневого флота" нефтяных танкеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал Евросоюза.

Отмечается, что на это 41 судно отныне распространяется запрет на доступ к портам и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом.

"Эта мера направлена на танкеры, которые не входят в ЕС, и являются частью "теневого флота" РФ, обходя механизм ограничения цен на нефть, а также на суда, которые отвечают за транспортировку военной техники, краденого украинского зерна и культурных ценностей из Украины", - отметили в ЕС.

После сегодняшнего пакета санкций общее количество определенных судов "теневого флота", на которые наложены экономические ограничения, возросло почти до 600 штук.

"ЕС остается готовым усилить давление на Россию и ее теневую цепочку создания стоимости флота, в частности путем введения дальнейших санкций", - добавили в Евросовете.

 

Санкции против теневого флота РФ

Напомним, 15 декабря Европейский Совет ввел новые санкции против девяти лиц и организаций, которые способствуют функционированию так называемого теневого флота России.

В перечень включены бизнесмены, связанные с российскими государственными нефтяными компаниями "Роснефть" и "Лукойл", которые контролируют суда по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения. По данным ЕС, они скрывали истинное происхождение грузов и применяли нелегальные и рискованные методы транспортировки.

Также санкции введены против судоходных компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме и России. Речь идет о владельцах и операторах танкеров, которые входят в теневой флот РФ и уже подпадали под ограничительные меры ЕС или других стран.

Перед этим, в октябре 2025 года ЕС официально одобрил 19-й - пакет санкций против России. Ограничения были направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны, а также на теневой флот.

По данным украинской разведки, сейчас почти каждый шестой танкер в мире входит в так называемый "теневой флот" России - это около 17% от всех действующих судов такого типа.

