ЄС розширив санкції проти "тіньового флоту" РФ, включивши ще десятки суден

Зазначається, що на це 41 судно відтепер поширюється заборона на доступ до портів та заборона на надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом.

"Цей захід спрямований на танкери, що не входять до ЄС, і є частиною "тіньового флоту" РФ, обходячи механізм обмеження цін на нафту, а також на судна, які відповідають за транспортування військової техніки, краденого українського зерна та культурних цінностей з України", - зазначили у ЄС.

Після сьогоднішнього пакету санкцій загальна кількість визначених суден "тіньового флоту", на які накладені економічні обмеження, зросла майже до 600 штук.

"ЄС залишається готовим посилити тиск на Росію та її тіньовий ланцюжок створення вартості флоту, зокрема шляхом запровадження подальших санкцій", - додали у Єврораді.