ЕС разработал план ввода войск в Украину: WSJ раскрыл детали
Европейское военное командование разработало план развертывания войск в Украине, в рамках которого будут созданы две отдельные сухопутные группы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Первая группа будет отвечать за подготовку и помощь украинским военным, а вторая - за формирование "сил сдерживания", которые будут предотвращать новые попытки российской агрессии.
Уже существуют обязательства по развертыванию более 10 тысяч военных.
Украинское воздушное пространство будет патрулировать авиация стран НАТО, расположенная за пределами Украины.
Теперь европейские государства ожидают от администрации президента США Дональда Трампа решения относительно уровня поддержки от Соединенных Штатов.
Как сообщало РБК-Украина, Дональд Трамп провел "горячий" телефонный разговор с лидерами европейских государств после встречи "коалиции решительных" в Париже. Представители стран ЕС предложили в течение 48 часов направить своих делегатов в Вашингтон для создания рабочей группы по санкциям против России. Однако, согласился ли Трамп, остается непонятным.
Лидеры ряда стран Европы, в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, встретились 4 сентября в Париже, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.
Перед встречей "коалиции решительных" президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что подготовка гарантий безопасности для Украины завершена. Взносы союзников были задокументированы и подтверждены на уровне министров обороны.