ЕС о разговоре Трампа и Путина: это начало процесса, увидим, как будет развиваться
Европейский Союз считает разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным началом процесса. В Брюсселе ожидают увидеть развитие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Еврокомиссии Паулу Пинью, которую цитирует Sky News.
"Вчерашний телефонный звонок между президентом Трампом и президентом Путиным знаменует собой начало процесса, как это было и по другим вопросам", - сказала спикер на ежедневном брифинге.
Она добавила, что дальше будут встречи, например, в контексте Мюнхенской конференции по безопасности, где будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По словам Пинью, Европейский Союз будет следить за тем, как будет развиваться процесс, старт которому дал Трамп.
"Поэтому мы действительно видим это (разговор Трампа и Путина, - ред.) как часть начального процесса, и мы увидим на следующих шагах, как он будет развиваться", - подчеркнула она.
Разговор Трампа и Путина
Напомним, 12 февраля Трамп и Путин провели телефонный разговор, во время которого, среди прочего, обсудили войну в Украине. После этого президент США заявил о плане встретиться с российским диктатором. Он отметил, что, возможно, встреча пройдет в Саудовской Аравии.
В Кремле заявили, что Трамп и Путин якобы дали своим помощникам задание начать подготовку к встрече.
В тот же день американский президент также поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Сам Трамп днем позже заявил, что провел "замечательные переговоры" с Россией и Украиной. По его словам, есть "хорошая возможность завершить войну".
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