ЕС о разговоре Трампа и Путина: это начало процесса, увидим, как будет развиваться

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Еврокомиссии Паулу Пинью, которую цитирует Sky News.

"Вчерашний телефонный звонок между президентом Трампом и президентом Путиным знаменует собой начало процесса, как это было и по другим вопросам", - сказала спикер на ежедневном брифинге.

Она добавила, что дальше будут встречи, например, в контексте Мюнхенской конференции по безопасности, где будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам Пинью, Европейский Союз будет следить за тем, как будет развиваться процесс, старт которому дал Трамп.

"Поэтому мы действительно видим это (разговор Трампа и Путина, - ред.) как часть начального процесса, и мы увидим на следующих шагах, как он будет развиваться", - подчеркнула она.