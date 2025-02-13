ЄС про розмову Трампа і Путіна: це початок процесу, побачимо, як розвиватиметься

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Єврокомісії Паулу Піньо, яку цитує Sky News.

"Вчорашній телефонний дзвінок між президентом Трампом і президентом Путіним знаменує собою початок процесу, як це було й з інших питань", - сказала речниця на щоденному брифінгу.

Вона додала, що далі будуть зустрічі, наприклад, у контексті Мюнхенської конференції з безпеки, де будуть присутні президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами Піньо, Європейський Союз стежитиме за тим, як розвиватиметься процес, старт якому дав Трамп.

"Тож ми справді бачимо це (розмову Трампа і Путіна, - ред.) як частину початкового процесу, і ми побачимо на наступних кроках, як він розвиватиметься", - наголосила вона.