ЕС рассматривает все варианты ответа на принятие в Грузии закона об иноагентах
Европейский союз готовит ответ после того, как парламент Грузии преодолел вето и окончательно принял скандальный закон об иноагентах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, а также главу Евросовета Шарля Мишеля в Twitter.
Боррель и Еврокомиссия напомнили, что закон об иноагентах противоречит принципам и ценностям Евросоюза. Его принятие уводит Грузию от выполнения рекомендаций Еврокомиссии, а также негативно повлияет на путь страны в ЕС.
Грузию призвали твердо вернуться на путь в Евросоюз, поскольку для этого "еще есть время".
"ЕС и его государства-члены рассматривают все варианты реагирования на эти события", - сказано в заявлении Борреля и Еврокомиссии.
В свою очередь Мишель напомнил, что в декабре ЕС решил предоставить Грузии статус кандидата на вступление в блок.
"Принятие парламентом закона (об иноагентах - ред.) является шагом назад и еще больше отдаляет Грузию от пути в ЕС. Грузинский народ однозначно выбрал будущее в ЕС, и мы сделаем все, чтобы поддержать его амбиции", - добавил он.
По словам Мишеля, грузинский вопрос будут обсуждать на следующем саммите Европейского совета.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 28 мая, парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния".
Такую инициативу в парламенте протащила пророссийская правящая партия "Грузинская мечта". Она предусматривает рычаги влияния на организации, которые финансируют из-за границы.
После того, как парламент преодолел вето, закон был фактически принят.
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