ЕС рассматривает все варианты ответа на принятие в Грузии закона об иноагентах

Европейский союз готовит ответ после того, как парламент Грузии преодолел вето и окончательно принял скандальный закон об иноагентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, а также главу Евросовета Шарля Мишеля в Twitter .

Боррель и Еврокомиссия напомнили, что закон об иноагентах противоречит принципам и ценностям Евросоюза. Его принятие уводит Грузию от выполнения рекомендаций Еврокомиссии, а также негативно повлияет на путь страны в ЕС.

Грузию призвали твердо вернуться на путь в Евросоюз, поскольку для этого "еще есть время".

"ЕС и его государства-члены рассматривают все варианты реагирования на эти события", - сказано в заявлении Борреля и Еврокомиссии.

В свою очередь Мишель напомнил, что в декабре ЕС решил предоставить Грузии статус кандидата на вступление в блок.

"Принятие парламентом закона (об иноагентах - ред.) является шагом назад и еще больше отдаляет Грузию от пути в ЕС. Грузинский народ однозначно выбрал будущее в ЕС, и мы сделаем все, чтобы поддержать его амбиции", - добавил он.

По словам Мишеля, грузинский вопрос будут обсуждать на следующем саммите Европейского совета.