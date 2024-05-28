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Парламент Грузии преодолел вето президента на скандальный закон об иноагентах

Грузия, Вторник 28 мая 2024 18:21
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Парламент Грузии преодолел вето президента на скандальный закон об иноагентах Фото: парламент Грузии (parliament.ge)
Автор: Татьяна Степанова

Парламент Грузии во вторник, 28 мая, преодолел вето президента Саломе Зурабишвили и окончательно принял закон "О прозрачности иностранного влияния".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Как сообщается, против мотивированных замечаний Зурабишвили проголосовали 66 депутатов. За преодоление вето президента проголосовали 84 депутата, против - 4.

Согласно Конституции Грузии, теперь закон в течение трех дней передается президенту. Зурабишвили в течение пяти дней должен подписать и опубликовать его.

Если она откажется от подписания, закон в пятидневный срок подпишет и опубликует глава парламента - Шалва Папуашвили.

Таким образом, закон об иноагентах в Грузии вступит в силу в начале июня.

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, в мае парламент Грузии, правящей партией в котором является пророссийская "Грузинская мечта", утвердил в целом скандальный законопроект об иноагентах.

Процесс принятия законопроекта сопровождался масштабными акциями протеста возле парламента в центре Тбилиси, а также критикой западных стран.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на законопроект вето. Как сообщалось ранее, документ вернулся в парламент и если депутаты примут его повторно, он автоматически вступит в силу.

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