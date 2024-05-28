ЄС розглядає всі варіанти відповіді на ухвалення в Грузії закону про іноагентів

Європейський союз готує відповідь після того, як парламент Грузії подолав вето та остаточно ухвалив скандальний закон про іноагентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву Єврокомісії та голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, а також голову Євроради Шарля Мішеля у Twitter .

Боррель та Єврокомісія нагадали, що закон про іноагентів суперечить принципам та цінностям Євросоюзу. Його ухвалення відводить Грузію від виконання рекомендацій Єврокомісії, а також негативно вплине на шлях країни до ЄС.

Грузію закликали твердо повернутися на шлях до Євросоюзу, оскільки для цього "ще є час".

"ЄС та його держави-члени розглядають усі варіанти реагування на ці події", - сказано у заяві Борреля та Єврокомісії.

У свою чергу Мішель нагадав, що у грудні ЄС вирішив надати Грузії статус кандидата на вступ до блоку.

"Прийняття парламентом закону (про іноагентів - ред.) є кроком назад і ще більше віддаляє Грузію від шляху до ЄС. Грузинський народ однозначно обрав майбутнє в ЄС, і ми зробимо все, щоб підтримати його амбіції", - додав він.

За словами Мішеля, грузинське питання обговорюватимуть на наступному саміті Європейської ради.