ЕС рассматривает двухступенчатое вступление Украины с ограниченными правами, - FT

Европейская комиссия обсуждает введение двухступенчатой модели вступления в ЕС, которая может позволить Украине присоединиться к блоку значительно быстрее, но с ограниченными полномочиями на первом этапе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как сообщают источники издания, Еврокомиссия готовит предварительные предложения, которые предусматривают отход от действующей процедуры вступления в ЕС, действующей с начала 1990-х годов.
Новая модель может дать Украине формальное членство без полноценного права голоса в саммитах лидеров и заседаниях министров.
В то же время Киев получал бы постепенный доступ к единому рынку ЕС, аграрным субсидиям и фондам развития после выполнения определенных этапов уже после вступления.
Financial Times отмечает, что обсуждение происходит на фоне возможных мирных переговоров для завершения войны России против Украины. В проектах 20-пунктного мирного плана, который готовится при участии США, упоминается потенциальное вступление Украины в ЕС в 2027 году, хотя в самой Еврокомиссии оценивают, что полное соответствие критериям членства может потребовать до десяти лет реформ.
В Брюсселе признают, что для президента Украины Владимира Зеленского перспектива членства в ЕС является ключевым аргументом для принятия сложных компромиссов в рамках возможного мирного соглашения.
В то же время идея "облегченного" вступления вызывает серьезное беспокойство среди государств-членов и стран-кандидатов.
Дипломаты опасаются, что двухступенчатая модель может подорвать принцип меритократического расширения, создать членство разных категорий и вызвать напряжение с такими кандидатами, как Черногория и Албания, которые продвинулись дальше в переговорах.
Напомним, в начале ноября прошлого года Европейская комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения ЕС, в котором высоко оценили прогресс Украины в реформах - предоставив одну из лучших оценок.
В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Европейская комиссия работает над тем, чтобы открыть переговорные кластеры по вступлению в Евросоюз Украины и Молдовы уже до конца ноября 2025 года.
Отметим, что единственная причина, по которой кластеры все еще не открыты - позиция пророссийской Венгрии, которая блокирует вступление Украины в ЕС.
Еврокомиссия ожидает продолжения переговоров по вступлению Украины в ЕС на уровне рабочих групп, несмотря на отсутствие единодушной поддержки всех государств-членов. В этом контексте вето Венгрии не повлияет на общее решение.
При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка отметил, что для Украины вполне реалистичной является цель завершить переговоры о вступлении в ЕС уже в 2028 году. Согласно оценке Еврокомиссии, темпы реформ позволяют это сделать.
К тому же мирный план США предусматривает вступление Украины в ЕС ускоренными темпами - не позднее, чем к 2027 году. Вашингтон уверен, что ему удастся сломить сопротивление Венгрии и других стран, которые попытаются сопротивляться вступлению Украины в блок.
Но с этим вопросом есть определенные проблемы. Например, как пишет Reuters, в ЕС считают, что вступление Украины в блок невозможно до 2027 года. Украина все еще официально не завершила даже одного из 36 этапов вступления в ЕС.
Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии РБК-Украина в начале декабря 2025 года сказал, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от реализации реформ. При этом украинское правительство заявило о намерении завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года.
В то же время недавно Качка заявил, что сейчас не только правительство США, но и американский финансовый рынок считает, что сроки вступления Украины в ЕС можно значительно ускорить. Поэтому 2027 год, как дата вступления, становится все более реалистичным.