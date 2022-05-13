ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС може розділити пакет санкцій проти Росії і відстрочити нафтове ембарго, - Bloomberg

Новость на русском →
Брюссель, П'ятниця 13 травня 2022 14:09
ЄС може розділити пакет санкцій проти Росії і відстрочити нафтове ембарго, - Bloomberg Фото: ЄС може розділити пакет санкцій через позицію Угорщини (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз обговорює можливість поділу пакету санкцій проти Росії, відстрочивши нафтове ембарго. ЄС готовий піти на такий крок через позицію деяких країн, зокрема Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами дипломатів ЄС, уряди не відмовилися від своєї мети укласти з Угорщиною домовленість до понеділка, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі.

Однак деякі члени ЄС заговорили про можливу відстрочку ембарго на російську нафту, щоб приступити до решти пакету санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що в понеділок, 16 травня, глави МЗС європейських країн продовжать обговорювати санкції проти РФ.

При цьому Угорщина продовжує блокувати введення ембарго на російську нафту, заявивши про занадто великий збиток її економіці.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Евросоюз Нафта
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС