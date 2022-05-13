"Після невдачі послів". Глави МЗС країн Євросоюзу продовжать обговорювати санкції і допомогу Україні
Євросоюз після невдалої спроби послів продовжить обговорення шостого пакета санкцій проти Росії. Тепер до переговорного процесу підключили глав МЗС країн-членів ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Переговори анонсував глава дипломатії ЄС Жозеп Борррель на зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки". Він заявив, що обговорення відбудеться 16 травня.
Глави МЗС європейських країн обговорять не тільки санкції, включаючи нафтове ембарго, а й виділення додаткової військової допомоги Україні в розмірі 500 млн євро.
Нагадаємо, що в ЄС не змогли прийти до єдиної думки щодо ембарго на російську нафту.
У той же час Боррель зазначив, що рішення мають ухвалити вже наступного понеділка - 16 травня.
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