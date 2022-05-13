"Після невдачі послів". Глави МЗС країн Євросоюзу продовжать обговорювати санкції і допомогу Україні

Євросоюз після невдалої спроби послів продовжить обговорення шостого пакета санкцій проти Росії. Тепер до переговорного процесу підключили глав МЗС країн-членів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Глави МЗС європейських країн обговорять не тільки санкції, включаючи нафтове ембарго, а й виділення додаткової військової допомоги Україні в розмірі 500 млн євро.

Переговори анонсував глава дипломатії ЄС Жозеп Борррель на зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки". Він заявив, що обговорення відбудеться 16 травня.

Нагадаємо, що в ЄС не змогли прийти до єдиної думки щодо ембарго на російську нафту.

У той же час Боррель зазначив, що рішення мають ухвалити вже наступного понеділка - 16 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.