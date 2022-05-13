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ЕС может разделить пакет санкций против России и отсрочить нефтяное эмбарго, - Bloomberg

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Брюссель, Пятница 13 мая 2022 14:09
ЕС может разделить пакет санкций против России и отсрочить нефтяное эмбарго, - Bloomberg Фото: ЕС может разделить пакет санкций из-за позиции Венгрии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз обсуждает возможность разделения пакета санкций против России, отсрочив нефтяное эмбарго. ЕС готов пойти на такой шаг из-за позиции некоторых стран, в частности Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам дипломатов ЕС, правительства не отказались от своей цели заключить с Венгрией договоренность к понедельнику, когда министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе.

Однако некоторые члены ЕС заговорили о возможной отсрочке эмбарго на российскую нефть, чтобы приступить к остальному пакету санкций против России.

Напомним, что в понедельник, 16 мая, главы МИД европейских стран продолжат обсуждать санкции против РФ.

При этом Венгрия продолжает блокировать введение эмбарго на российскую нефть, заявив о слишком большой ущерб ее экономике.

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Санкции против России Евросоюз Нефть
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