В Угорщині назвали умови, за яких підтримають ембарго на російську нафту

Угорщина вважає реальним введення ембарго на російську нафту. Однак країна озвучила Євросоюзу ряд умов, за яких зможе підтримати цю заборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Петра Сійярто в Facebook .

Міністр знову підкреслив, що відмова від російської нафти завдасть величезної шкоди економіці Угорщини і зруйнує енергетичну безпеку країни. За його словами, після введення ембарго ціни на мазут можуть зрости на 50-60%, що в свою чергу спричинить зростання цін на продукти.

Глава МЗС вимагає від ЄС надати рішення, зокрема економічну допомогу для відновлення і компенсацію.

"Ми чекаємо пропозицій не тільки по реконструкції наших НПЗ на сотні мільйонів доларів, не тільки по збільшенню пропускної здатності нафтопроводу в Угорщину через Хорватію на сотні мільйонів доларів, але і на майбутнє економіки. Нафтове ембарго вимагає програми модернізації структури угорського енергопостачання, яка буде коштувати близько декількох мільярдів євро", - заявив Сійярто.

Він зазначив, що уряд Угорщини цього тижня надасть свої пропозиції Євросоюзу.