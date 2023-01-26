ЕС предлагает ввести новые санкции против Беларуси, - Bloomberg

Европейский союз предлагает ввести новый пакет санкций в отношении Беларуси. Ограничения могут быть такой же силы, как те, что сейчас наложены на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, ЕС предложил новый пакет широкомасштабных санкций против Беларуси за ее роль в поддержке вторжения России в Украину.

"Предложенные меры приведут Минск к соблюдению многих пакетов санкций, ранее введенных ЕС в отношении России, включая ограничения по ключевым технологиям и энергетическому сектору страны", - пишет издание.

Предлагаемые меры включают:

запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных повысить промышленный потенциал страны;

санкции в отношении закупки нефти, угля, стальной продукции и золота;

торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и определенных услуг;

меры, которые ударят по авиационному и энергетическому секторам страны, а также ключевым источникам доходов.

Закон также позволит ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции, наложенные на белорусские физические и юридические лица.