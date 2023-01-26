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ЕС предлагает ввести новые санкции против Беларуси, - Bloomberg

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Беларусь, Четверг 26 января 2023 23:30
ЕС предлагает ввести новые санкции против Беларуси, - Bloomberg Фото: ЕС планирует ввести санкции против Беларуси (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Европейский союз предлагает ввести новый пакет санкций в отношении Беларуси. Ограничения могут быть такой же силы, как те, что сейчас наложены на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, ЕС предложил новый пакет широкомасштабных санкций против Беларуси за ее роль в поддержке вторжения России в Украину.

"Предложенные меры приведут Минск к соблюдению многих пакетов санкций, ранее введенных ЕС в отношении России, включая ограничения по ключевым технологиям и энергетическому сектору страны", - пишет издание.

Предлагаемые меры включают:

  • запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных повысить промышленный потенциал страны;
  • санкции в отношении закупки нефти, угля, стальной продукции и золота;
  • торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и определенных услуг;
  • меры, которые ударят по авиационному и энергетическому секторам страны, а также ключевым источникам доходов.

Закон также позволит ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции, наложенные на белорусские физические и юридические лица.

Напомним, что в Европейской комиссии начались консультации с послами ЕС не только по поводу 10-го пакета санкции против России, но и по ограничениям против Беларуси.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, согласно данным Института изучения войны, несмотря на то, что угроза вторжения из Беларуси остается, но, вероятно, россияне начнут его не раньше осени 2023 года.

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