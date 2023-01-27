Япония ввела новые санкции против РФ
Япония 27 января ввела новые санкции против России. Ограничения будут касаться государственных компаний, ведомств и частных лиц. В пакете также - запрет на экспорт вакцин и медицинского оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское министерство иностранных дел.
"Учитывая текущую ситуацию вокруг Украины и в целях содействия международным усилиям для достижения международного мира правительство Японии утвердило целый ряд новых санкций против России", - отметили в МИД.
В список попавших под экспортные ограничения - 49 российских компаний. Санкции вводятся и в отношении трех организаций и 22 физических лиц, среди них:
- министр юстиции РФ Константин Чуйченко;
- детский омбудсмен Мария Львова-Белова;
- глава ЦИК Элла Памфилова;
- вице-премьеры Дмитрий Чернышеко и Андрей Билоусов,
- заместитель министра обороны Михаил Мизинцев.
Кроме этого, начиная с 3 февраля, японские производители не смогут поставлять в Россию такие товары и изделия:
- ядерные установки и устройства;
- оборудование для разведки нефти, природного газа и обработки радиоактивных материалов;
- химикаты, слезоточивый газ, дактилоскопический порошок, дозиметры, электролитические элементы;
- оборудование для производства композитных материалов;
- вакцины, медицинские изделия, диагностические и тестовые наборы;
- коммерческие взрывчатые вещества и оборудование для их обнаружения;
- рентгеновское обзорное оборудование;
- подшипники;
- переносные генераторы;
- роботы, лазерные сварочные аппараты, крупногабаритные буровые станки, оборудование для гальваники;
- вещества, используемые в качестве сырья для химических препаратов военного назначения.
Напомним, в МИД Японии заявили, что санкции против России и поддержка Украины будут главным приоритетом на встречах G7.
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