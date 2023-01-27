Япония ввела новые санкции против РФ

Япония 27 января ввела новые санкции против России. Ограничения будут касаться государственных компаний, ведомств и частных лиц. В пакете также - запрет на экспорт вакцин и медицинского оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское министерство иностранных дел .

"Учитывая текущую ситуацию вокруг Украины и в целях содействия международным усилиям для достижения международного мира правительство Японии утвердило целый ряд новых санкций против России", - отметили в МИД.

В список попавших под экспортные ограничения - 49 российских компаний. Санкции вводятся и в отношении трех организаций и 22 физических лиц, среди них:

министр юстиции РФ Константин Чуйченко;

детский омбудсмен Мария Львова-Белова;

глава ЦИК Элла Памфилова;

вице-премьеры Дмитрий Чернышеко и Андрей Билоусов,

заместитель министра обороны Михаил Мизинцев.

Кроме этого, начиная с 3 февраля, японские производители не смогут поставлять в Россию такие товары и изделия: