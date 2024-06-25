ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по делу "Украина против России" относительно нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу уполномоченной по делам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Маргариты Сокоренко.

"Это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала Россию ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь", - добавила Сокоренко.

Суд признал, что Украина доказала существование систематических нарушений прав человека с начала оккупации российскими террористами Крыма в феврале 2014 года.

Напомним, РБК-Украина писало и о том, что Сокоренко рассказала, когда ожидать решения ЕСПЧ по войне в Украине. В частности, она рассказала и то, сколько прав украинцев РФ нарушила с начала полномасштабного вторжения.

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