ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в Крыму
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по делу "Украина против России" относительно нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу уполномоченной по делам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Маргариты Сокоренко.
Суд признал, что Украина доказала существование систематических нарушений прав человека с начала оккупации российскими террористами Крыма в феврале 2014 года.
В частности, суд установил единогласно, что Украина доказала существование со стороны России административной практики:
- исчезновений и отсутствия эффективного расследования;
- жестокого обращения и незаконных задержаний;
- незаконного распространения российского законодательства, в результате чего суды в Крыму не могут считать установленными в соответствии с законом;
- принудительной смены украинского гражданства на российское;
- систематических массовых обысков;
- принудительного перемещения на территорию России осужденных;
- нападений и преследования религиозных лидеров, которые не принадлежали к РПЦ, обысков и конфискации имущества;
- закрытие нероссийских медиа, в том числе украинских и крымскотатарских телестанций, а также преследование журналистов;
- запрета мирных собраний и протестов;
- экспроприации частного имущества;
- закрытие украинских и крымскотатарских классов;
- нарушений права на свободу передвижения между оккупированной территорией Крыма и материковой частью Украины;
- дискриминации крымских татар
- нарушений прав политических заключенных, невозможности их возвращения в Украину и жестокого обращения с ними.
"Это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала Россию ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь", - добавила Сокоренко.
Напомним, РБК-Украина писало и о том, что Сокоренко рассказала, когда ожидать решения ЕСПЧ по войне в Украине. В частности, она рассказала и то, сколько прав украинцев РФ нарушила с начала полномасштабного вторжения.
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