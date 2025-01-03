ООН приравняла Украину и РФ в нарушениях прав человека: Лубинец отреагировал
ООН представила доклад о правах человека, где изложены нарушения прав человека в войне в Украине. Киев выразил несогласие с рядом выводов, особенно относительно отождествления масштабов нарушений с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало 41-й периодический доклад, в котором изложены нарушения прав человека, связанные с войной в Украине. Документ описывает систематические преступления России, в частности атаки на гражданскую инфраструктуру, казни, пытки украинских военнопленных и незаконную конфискацию имущества на временно оккупированных территориях.
"Однако ряд выводов ООН в отношении Украины являются ошибочными. Категорически не согласен с тем, что не учтены определенные замечания и рекомендации, предоставленные Офисом омбудсмена", - подчеркнул Лубинец.
В частности он отметил, что в докладе описываются случаи пыток российских военнопленных в транзитных пунктах. Однако, как известно, Офис генерального прокурора Украины начал расследование этих фактов, а Координационный штаб, Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны Украины подтвердили, что проверки продолжаются.
В то же время омбудсмен подчеркнул, что условия содержания российских военнопленных соответствуют Женевской конвенции.
"Сотрудники Офиса омбудсмена вместе с представителями общественных организаций регулярно осуществляют посещение лагерей для содержания военнопленных и специальных участков в следственных изоляторах. Условия и обращение с российскими военнопленными соответствуют Женевской конвенции", - подчеркнул Лубинец.
Украинская сторона также призвала ООН учитывать разницу в масштабах нарушений международного гуманитарного права между Украиной и Россией.
"Мы видим, какими возвращаются украинцы из российской неволи. К ним применяли пытки, пытки, психологическое давление, не давали надлежащей медицинской помощи. Они возвращаются домой иногда с травмами, которые несовместимы с жизнью", - говорится в комментарии омбудсмена.
Он также выразил возмущение тем, что в заключительных рекомендациях ООН призывает обе стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права.
"Меня возмущает, что по текущему контексту заключительные рекомендации России и Украины "соблюдать МГП". То есть ООН уравнивает масштабы нарушений, что недопустимо", - подчеркивает Лубинец.
В то же время омбудсмен отметил, что Украина обеспечивает доступ международным организациям, которые могут освещать ситуацию в своих отчетах, тогда как Россия такого доступа не предоставляет.
Напомним, что вчера ООН выразила обеспокоенность религиозной политикой Украины. Однако в Киеве отметили, что украинская политика направлена на защиту религиозных свобод.
Заметим, что в докладе ООН отметили, что они обеспокоены тем, что в Украине вступили в силу новые законодательные положения в отношении религиозных организаций, которые запрещают деятельность Русской православной церкви в Украине, а также украинских религиозных организаций, признанных связанными с аналогичными организациями в Российской Федерации.
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