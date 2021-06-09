Суд ЄС скасував продовження заморозки активів Януковича і його сина

Генеральний суд Європейського союзу анулює акти Ради ЄС від 2019 року. Документи продовжували заморозку коштів колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра Януковича.

"Суд загальної юрисдикції анулює акти Ради від 2019 року, що продовжують заходи щодо заморожування коштів, накладені на колишнього президента України Віктора Януковича і його сина Олександра Януковича", - йдеться в повідомленні.

Суд аргументував своє рішення тим, що Рада ЄС не продемонструвала, що українські судові органи дотримувалися права обвинувачених на ефективний захист.

Рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність. Санкції проти Януковича продовжили в 2021 році. Відповідно, вони продовжують діяти.