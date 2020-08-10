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У ЄС відреагували на протести в Білорусі

Понеділок 10 серпня 2020 13:30
У ЄС відреагували на протести в Білорусі
Фото: Шарль Мішель (facebook.com CharlesMichel)
Автор: Андрій Козловський

Голова Європейської ради вважає, що насильство проти протестувальників - це не відповідь

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав владу Білорусі дотримуватися основних прав людини. За останніми даними у Білорусі в результаті масових заворушень затримали близько 3 тисяч осіб.

Про це Шарль Мішель написав у своєму Twitter.

За його словами, насильство проти протестувальників - це не відповідь.

"Свобода слова, свобода зібрань, основні права людини повинні дотримуватися”, - написав Мішель.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері неділі, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з яким переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що в ході заворушень під час акцій протесту постраждали 50 цивільних осіб і 39 правоохоронців.

Також президент Польщі Анджей Дуда і президент Литви Гітанас Науседа закликали білоруську владу дотримуватися основних демократичних стандартів.

Разом з тим, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував провести екстрений саміт Євросоюзу щодо Білорусі.

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