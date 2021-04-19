ПЦУ зробила заяву через загострення ситуації біля кордонів України
Православна церква України зробила заяву на тлі стягування російських військ до кордонів України. Перша і очевидна мета такого скупчення - залякування Кремлем українського суспільства, тиск на державу і на союзників України у вільному світі з метою досягнення власних інтересів.
Про це йдеться в заяві ПЦУ.
У церкві закликали Росію зупинитись, "доки ще не прийшло остаточне покарання за невинно пролиту кров".
"Застерігаємо також військовослужбовців Росії, усіх офіційних і таємних найманців Кремля - не беріть участь у злочинах ваших начальників. Зверніть увагу на слова Писання: "Не обманюйтесь: Бог зневаженим не буває. Що посіє людина, те й пожне" (Гал. 6: 7). А хто сіє вітер, той пожне бурю (див. Ос. 8: 7)", - йдеться в заяві.
У ПЦУ закликали українців продовжити молитву про справедливий мир для України. А також в Православній церкві України подякували союзникам країни за підтримку.
"Дорогі брати і сестри! Молімося в дні випробувань і просімо у Господа за богослужіннями у храмах та у домашній молитві захисту для України... Закликаємо на всіх, хто оберігає мир і бореться проти зла, на Україну і український народ Боже благословення!", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, в Раді назвали очікування від звернення Путіна до Радфеду на тлі стягування військ.
Також в Офісі президента України оцінили можливі плани президента РФ Володимира Путіна на тлі стягування військ до українських кордонів.