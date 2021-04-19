ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ПЦУ зробила заяву через загострення ситуації біля кордонів України

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 квітня 2021 11:25
ПЦУ зробила заяву через загострення ситуації біля кордонів України Фото: ПЦУ звернулась до росіян на тлі стягування військ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Православна церква України зробила заяву на тлі стягування російських військ до кордонів України. Перша і очевидна мета такого скупчення - залякування Кремлем українського суспільства, тиск на державу і на союзників України у вільному світі з метою досягнення власних інтересів.

Про це йдеться в заяві ПЦУ.

У церкві закликали Росію зупинитись, "доки ще не прийшло остаточне покарання за невинно пролиту кров".

"Застерігаємо також військовослужбовців Росії, усіх офіційних і таємних найманців Кремля - не беріть участь у злочинах ваших начальників. Зверніть увагу на слова Писання: "Не обманюйтесь: Бог зневаженим не буває. Що посіє людина, те й пожне" (Гал. 6: 7). А хто сіє вітер, той пожне бурю (див. Ос. 8: 7)", - йдеться в заяві.

У ПЦУ закликали українців продовжити молитву про справедливий мир для України. А також в Православній церкві України подякували союзникам країни за підтримку.

"Дорогі брати і сестри! Молімося в дні випробувань і просімо у Господа за богослужіннями у храмах та у домашній молитві захисту для України... Закликаємо на всіх, хто оберігає мир і бореться проти зла, на Україну і український народ Боже благословення!", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в Раді назвали очікування від звернення Путіна до Радфеду на тлі стягування військ.

Також в Офісі президента України оцінили можливі плани президента РФ Володимира Путіна на тлі стягування військ до українських кордонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Україна войска ПЦУ
NEWS
В Україні різкий спад нових випадків коронавірусу: 6506 заражень за добу
В Україні різкий спад нових випадків коронавірусу: 6506 заражень за добу
DAILY
Погані сценарії. Як може розвиватися агресія Кремля проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Погані сценарії. Як може розвиватися агресія Кремля проти України